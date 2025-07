Sept à huit du 20 juillet 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Publicité





Sept à huit du 20 juillet 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 20 juillet 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 En famille, ils ont ouvert des parcs d’attractions ou se sont lancés dans des spectacles itinérants. Leurs secrets pour vous faire vibrer cet été.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Un hyper en plein rush estival. Produits locaux, prix chocs et super vendeurs.

🔵 Majorque, 20 millions de visiteurs par an. Un paradis pour les touristes, et un enfer pour les habitants, qui n’arrivent plus à se loger.

🔵 Et Gad Elmaleh se confie à coeur ouvert dans le portrait de la semaine d’Hélène Manarino.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 20 juillet 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.