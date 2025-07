« L’amour est dans le pré » : la saison 20 bientôt sur M6, 2 agriculteurs ont abandonné

Publicité





C’est une rentrée très attendue par les fidèles de « L’amour est dans le pré ». La saison 20 du programme emblématique de M6 fera son grand retour en août, comme l’a confirmé la chaîne. Mais surprise cette année : seuls 13 agriculteurs participeront réellement à l’aventure, alors que 15 portraits avaient été diffusés en janvier dernier.











Un chiffre revu à la baisse, expliqué par Karine Le Marchand, l’animatrice emblématique de l’émission. Dans une interview accordée à Diverto, elle a révélé :

« On a deux participants qui sont sortis. Ce qu’il s’est passé, c’est qu’il y en a un qui n’a pas eu du tout de courrier. Au départ, il y en avait deux, mais il y en a pour qui une lettre est arrivée peut-être deux jours avant, donc on l’a quand même fait venir et on lui a fait directement rencontrer la personne pendant le speed-dating. Mais ça ne l’a pas fait, donc il est sorti.«

Parmi ces deux absents, Antoine, un agriculteur touchant dont le portrait avait ému les téléspectateurs, n’avait reçu aucun courrier lors de la première phase. En mai dernier, la production avait même lancé un appel à l’aide via les réseaux sociaux, espérant faire bouger les choses. Mais malgré cet élan de solidarité, cela n’a pas suffi pour relancer son aventure amoureuse.

Malgré ces désistements, la saison 20 promet une fois de plus des rencontres authentiques, des moments forts, et beaucoup d’émotions. Les 13 agriculteurs toujours en lice ont eu droit à leurs speed-datings et s’apprêtent à vivre l’étape cruciale de l’accueil à la ferme.



« L’amour est dans le pré », rendez-vous phare de la rentrée, revient donc très bientôt sur M6, prêt à faire battre le cœur des agriculteurs… et des téléspectateurs.