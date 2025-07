Le Grand Concours du 26 juillet : les invités d’Arthur ce soir sur TF1

Publicité





Le Grand Concours du 26 juillet 2025 – Ce samedi soir, Arthur est aux commandes d’un nouveau numéro inédit du Grand concours. Quels sont les invités d’Arthur ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







Le Grand Concours du 26 juillet 2025 : les invités de ce soir

Ce soir, 19 candidats sont sur la ligne de départ : Angélique Angarni-Filopon, Majid Bherila, Sidonie Bonnec, Camille Cerf, Claude Dartois, Charlotte Dhenaux, Issa Doumbia, Gérard Holtz, Jean-Luc Lemoine, Hélène Mannarino, Caroline Margeridon, Laurent Mariotte, Alain Marschall, Gwendal Marimoutou, Nelson Monfort, Laurent Romejko, Élie Semoun, Tareek et Olivier Truchot.

Tous sont déterminés, surmotivés, et prêts à se battre jusqu’au bout pour décrocher la victoire.

Plongés au cœur de la compétition, ils vont tout faire pour prouver qu’ils maîtrisent leur culture générale sur le bout des doigts.



Le principe est simple : répondre juste, vite, et surtout… éviter l’élimination.

Seuls les plus vifs d’esprit, les plus cultivés – et ceux qui savent que la guerre de Cent Ans n’a pas duré cent ans – parviendront à tirer leur épingle du jeu pour atteindre la finale.

Alors, qui saura briller sous la pression, épater ses proches et conquérir les téléspectateurs pour soulever le trophée de cette édition du Grand Concours ?

VIDÉO Le Grand Concours du 26 juillet, extrait vidéo

« Le Grand Concours » c’est ce soir dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en replay sur la page dédiée de TF1+.