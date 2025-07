Echappées Belles du 26 juillet : direction la Corse ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 26 juillet 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions.





Echappées Belles du 26 juillet, à 20h55 – Corse, l’île aux trésors »

La Corse concentre à elle seule tous les attraits et les promesses d’évasion recherchés par les vacanciers, tout en restant facilement accessible depuis le continent et le reste de l’Europe. Entre mer et montagne, c’est sur le littoral de la Balagne que Sabine Quindou entame son périple. À travers les rencontres qu’elle va faire, elle s’immerge dans l’âme corse et explore les enjeux liés à la préservation de la beauté et de la richesse de ce littoral exceptionnel.

Sujets : la Balagne, un balcon sur la mer / Un littoral préservé / Le maquis/Raid Corsica Femina / L’âne corse/Une faune à protéger.



Echappées Belles du 26 juillet à 22h30 – « Brésil, les trésors du Nordeste »

Immense, sauvage et authentique : tels sont sans doute les premiers mots qui viennent à l’esprit pour évoquer le Nordeste brésilien. Cette région regorge de merveilles naturelles à la fois variées et spectaculaires. C’est également ici que le Brésil a vu le jour et fait ses premiers pas dans l’histoire. Salvador de Bahia, ancienne première capitale du pays, figure parmi les plus vieilles cités coloniales du continent. À Recife, surnommée la « Venise brésilienne » pour ses canaux et ses plages, les gratte-ciel du littoral côtoient des bâtiments anciens chargés d’histoire. C’est dans cette ville que Jérôme Pitorin entame son voyage.

