Fort Boyard du 26 juillet 2025 : ce soir l’équipe de Maxime Gasteuil (VIDEO)

Fort Boyard du samedi 26 juillet 2025 Ce soir et comme chaque samedi de l’été, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour la suite de la saison 2025 de Fort Boyard. Pour ce nouveau numéro, l’équipe est composée ce soir de Maxime Gasteuil, Manon Azem, Zabou Breitman, Redouane Bougheraba, Caroline Anglade.





A suivre également en streaming et en replay gratuit sur France TV.







Ils joueront pour PHOCEO,le fonds de dotation de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille. Il représente une solidarité marseillaise tangible, avec 7,7 millions d’euros récoltés et près de 160 projets soutenus. Aux côtés des 18 000 professionnels de santé et du million de patients accueillis chaque année, PHOCEO s’engage tout au long de l’année à financer des initiatives essentielles pour les patients, les soignants et la recherche.

Présentation de la saison 2025

Pour sa 36ᵉ saison, Fort Boyard renoue avec son essence première : le Père Fouras puise dans l’âme originelle du Fort pour piéger les candidats et préserver son précieux trésor. Comme chaque année, plusieurs équipes s’affrontent pour remporter les boyards et soutenir de grandes causes, sous l’œil vigilant d’Olivier Minne, fidèle maître du jeu.



Mais cet hiver, alors que le stock de boyards touche à sa fin, le Père Fouras redouble d’ingéniosité. Inspiré par l’histoire du Fort, il imagine de nouveaux stratagèmes pour déstabiliser les célébrités. Épreuves classiques réinventées, défis inédits et nombreuses surprises viendront pimenter l’aventure. À chaque émission, le Père Fouras convoquera le « cercle des anciens » — une assemblée des figures emblématiques du Fort, accompagnée d’un maître du temps — chargé de choisir les prétendants à rejoindre ses rangs. Il pourra également s’appuyer sur une armée d’alliés redoutables pour défendre coûte que coûte son trésor.

Fort-Boyard : extrait vidéo du 26 juillet

Voici un extrait de votre émission de ce soir.