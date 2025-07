« Knock » : votre film ce soir sur France 3 (28 juillet 2025)

Publicité





Le film « Knock » est rediffusé ce lundi soir sur France 3. Un film signé Lorraine Lévy avec Omar Sy, Alex Lutz, et Ana Girardot.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3. Possibilité de suivre le film en streaming via le site et/ou l’application France.TV en choisissant l’option DIRECT..







Publicité





Knock, l’histoire en quelques lignes

Marseille, début des années 1950. Knock, escroc notoire et joueur invétéré, est violemment passé à tabac par des créanciers à qui il doit une belle somme. Pour fuir ses dettes, il embarque sur un navire en partance pour l’Inde, où il se fait passer pour officier de santé… bien qu’il n’ait aucune connaissance médicale. Durant la traversée, il ne s’initie guère à la médecine, mais en apprend le jargon et invente quelques onguents aux vertus douteuses. Cinq ans plus tard, dans le paisible village de Saint-Maurice, le docteur Parpalaid, sur le point de partir à la retraite à Lyon, accueille celui qui doit lui succéder : Knock.



Publicité





Avec Omar Sy (Knock), Alex Lutz (le curé Lupus), Ana Girardot (Adèle), Sabine Azéma (la Cuq), Pascal Elbé (Lansky)

Teaser vidéo

En attendant de (re)découvrir le film, voici la bande-annonce.