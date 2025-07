Plus Belle La Vie spoilers : la vérité éclate, Thomas dans la tourmente, les résumés jusqu’au 4 au 8 août 2025

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 8 août 2025 – Qu’est-ce qui vous attend début août dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8 août 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que la vérité va éclater alors que le concours des forces spéciales Sud Est s’achève. Morgane en ressort sous le choc et plusieurs mistraliens y auront laissé des plumes !

De son côté, Thomas est dans la tourmente. Il enchaine les mauvaises nouvelles et une erreur administrative au bar va le plonger dans la galère… Pendant ce temps là, Gabriel réalise ses erreurs et fait un choix.



De son côté, Hector a été trahi et doit désormais dire toute la vérité.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 4 au 8 août 2025

Lundi 4 août 2025 (épisode 390) : Le quartier du Mistral est très affecté par les nouvelles révélations, mais Ariane est bien décidée à éclaircir les faits. Alors qu’Aya se réjouit d’une nouvelle rencontre, les révélations d’Apolline pourraient bien la faire déchanter. Chez les Kepler, l’heure est à la discorde alors que Vanessa se démène envers et contre tous.

Mardi 5 août 2025 (épisode 391) : Malgré tous ses efforts, Morgane n’a plus qu’une solution pour venir en aide à quelqu’un qui lui est cher. Au bar du Mistral, une erreur administrative pourrait avoir des effets dévastateurs. Confronté à ses propres peurs, Riva finit par prendre une grande décision !

Mercredi 6 août 2025 (épisode 392) : L’heure de la finale du concours a sonné, la tension est à son comble. Chez les Boher, Lucie règle ses comptes avec son père, bien décidée à se faire entendre. De son côté, Luna se ment-elle à elle-même sur ses sentiments ?

Jeudi 7 août 2025 (épisode 393) : Les policiers décident de fomenter un plan pour coincer le présumé coupable, grâce à une aide mystérieuse. Au Mistral, Thomas se retrouve dans une impasse à mesure que les mauvaises nouvelles s’accumulent. La trahison dont est victime Hector l’oblige à jouer carte sur table.

Vendredi 8 août 2025 (épisode 394) : La lumière se fait sur l’enquête de nos policiers, mais plusieurs mistraliens y ont laissé des plumes. Les liens les plus forts menacent de se briser. Au Mistral, Thomas est au plus bas, mais Djawad a peut-être une idée…

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

