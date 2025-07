Publicité





Reportages découverte du 26 juillet 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Reportages découverte du 26 juillet 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Femmes en prison : leur vie derrière les barreaux » (rediffusion)

En France, 2 600 détenues sont actuellement incarcérées, ce qui représente seulement 3 % de la population carcérale. Deux établissements leur sont exclusivement dédiés : le centre pénitentiaire de Rennes et la maison d’arrêt de Versailles. Mais la grande majorité des femmes purgent leur peine dans l’un des 59 quartiers pour femmes, répartis au sein de prisons mixtes — comme celui de Réau, en Seine-et-Marne, où nous avons pu poser exceptionnellement nos caméras pendant plusieurs semaines.

Les conditions de détention y sont-elles comparables à celles des hommes ?

A 14h50 dans Grands Reportage « Madame La Procureure » (rediffusion)



Publicité





Dans tous les tribunaux de France, le procureur représente la société. Si deux magistrats du parquet sur trois sont des femmes, elles ne sont pourtant que un tiers à occuper le poste de Procureur de la République. Engagées dans cette fonction à la fois exigeante et méconnue, ces femmes brisent les idées reçues sur un métier souvent mal compris du grand public. « Patronnes » du parquet, elles dirigent les enquêtes judiciaires, prennent la parole au nom de l’intérêt général lors des audiences, et — fait moins connu — pilotent aussi des opérations et des contrôles aux côtés des forces de l’ordre.