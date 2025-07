Un Si Grand Soleil Spoilers : Akim en cavale, Yann mal, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 28 juillet au 1er août 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 28 juillet au 1er août 2025 – Déjà impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine que Stéphane Tulli avoue le meurtre de Fred Rami et explique tout. Charlotte est soulagée tandis que Marie-Sophie annonce à Sohan qu’elle veut qu’ils se laissent une seconde chance.

Akim s’évade de prison et retrouve Liam pour lui demander de l’aide. De son côté, Thaïs cache à ses collègues qu’ils sont en couple… Quant à Yann, il se sent mal d’avoir trompé Johanna. Et Lucie exige des explications…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 28 juillet au 1er août 2025

Lundi 28 juillet 2025 (épisode 1714) : Alors que la vérité sur l’accident de Charlotte éclate enfin, les propos d’Akim inquiètent fortement Bilal.

Mardi 29 juillet 2025 (épisodes 1715) : Tandis que les Guérin se lancent dans un nouveau chapitre, Akim demande un énorme service à Liam

Mercredi 30 juillet 2025 (épisode 1716) : Au commissariat, Manu s’intéresse d’un peu trop près aux relations d’Akim. Quant à Sohan, il trouve un soutien inattendu au lycée.

Jeudi 31 juillet 2025 (épisode 1717) : Yann a du mal à garder son secret. De son côté, Akim ne peut plus reculer : il va devoir se salir les mains.

Vendredi 1er août 2025 (épisode 1718) : Malgré les risques, Thaïs et Liam décident de se revoir. Quant à Lucie, elle ne compte pas lâcher Yann sans avoir le droit à des explications.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 28 juillet au 1er août 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.