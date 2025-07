Secret Story : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 22 juillet 2025)

Publicité





L'heure est grave dans Secret Story : à seulement trois semaines de la grande finale, les choses s'accélèrent et les tensions montent dans la Maison des Secrets. Ce soir, en fin de quotidienne, la Voix annoncera les nouvelles nominations… et elles pourraient bien tout faire basculer.











Après l’abandon surprise de Mayer il y a quelques jours, ils ne sont plus que six en course : Aïmed, Anita, Constance, Ethan, Noah et Romy. Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne : Noah a déjà décroché sa place en demi-finale grâce à Aïmed, qui lui a offert un ticket direct, bouleversant ainsi les stratégies des autres habitants.

Pour les cinq candidats restants, le suspense est total. Seront-ils tous nominés pour ces quarts de finale ? Une hypothèse crédible alors que la fin du jeu approche et que les places en demi-finale valent de l’or. Si ce n’est pas le cas, certains semblent tout de même en très mauvaise posture.

Ethan pourrait bien faire les frais de ces prochaines nominations. Souvent nominé et ciblé par plusieurs stratégies, il semble être dans le viseur. Quant à Romy, sa situation est encore plus délicate : en récupérant la quasi-totalité de la cagnotte de sa maison la semaine dernière, elle s’est mis à dos une grande partie de ses colocataires. Un geste qui pourrait lui coûter cher ce soir…



Qui sera nominé ? Qui réussira à éviter la case élimination ? La réponse ce soir dans Secret Story sur TFX !

EXTRAIT VIDÉO de la quotidienne du 21 juillet