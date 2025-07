Ici Tout Commence spoiler : la guerre est déclarée au concours ! (vidéo épisode du 25 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que le concours de la meilleure école de cuisine de France va se dérouler dans une ambiance très tendue dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, non seulement la compétition entre les écoles va faire rage, mais également au sein même des élèves de l’institut Auguste Armand !











En choisissant d’emmener Gaspard et Carla en tant que « réservistes », Teyssier a déclenché une guerre interne parmi ses élèves. Dans quelques jours, alors que Léonard tente de déstresser Zoé avant le début de la compétition, Gaspard et Carla se font un malin plaisir à venir les provoquer…

Décidément, Léonard, Zoé et Solal ne passent pas leur meilleur été ! Et Vic a certainement bien fait de décliner l’invitation chez Castelmont.

