Un Si Grand Soleil du 31 juillet : Akim prend de gros risques (résumé épisode 1717 en avance)

Un si grand soleil du 31 juillet 2025, spoiler résumé de l’épisode 1717 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 31 juillet 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Akim doit retrouver Granger, un homme l’emmène ligoté et les yeux bandés dans le coffre d’une voiture. Il lui dit d’arrêter de poser des questions.

Lucie est au centre de tir. Elle rappelle Yann, elle lui laisse un message vocal. Lucie se demande s’il a prévu d’y revenir et l’embrasse… Yann est avec Johanna, qui part travailler. Il ne répond pas et écoute le message après son départ.



Bilal enregistre un message vidéo pour encourager Akim à se rendre. Face à Marc qui enregistre, il dit à Akim qu’il sait qu’il n’est pas un tueur. Ça va mal finir, s’il lui arrive quelque chose il ne se remettra pas. Pendant ce temps là, on sort Akim du coffre. Il est face à Granger mais toujours les yeux bandés. Granger lui propose un deal : pour faire le go-fast, il doit s’occuper d’un dealer qui lui doit de l’argent ! Il doit être prêt à tout et même à le descendre ! Akim accepte.

Rodolphe Lansac appelle Claudine pour se voir au golf suite à sa proposition. Claudine fait le point avec Florent et Johanna sur les affaires en cours et parle d’un possible nouveau contrat avec un gros groupe. Ils ne comprennent pas comment ils pourraient changer de cabinet pour eux, Claudine dit qu’elle s’est renseignée et elle leur a fait une proposition.

Au commissariat, Elise fait le point avec Becker sur la recherche d’Akim. Becker pense qu’il doit déjà être loin. Elise pense aussi qu’il a du déjà passer en Espagne, Becker pense que c’est surement déjà trop tard. Elise lui parle de la vidéo de Bilal. Becker veut déjà alléger le dispositif, Elise est surprise.

Au golf, Claudine est avec Lansac et elle le relance. Il trouve la perspective de faire une économie de 10% séduisante. Mais il ne sera pas simple de convaincre ses associés. Claudine assure qu’elle lui fait confiance pour ça. Elle ajoute qu’il pourrait trouver un intérêt direct, 2% des montants des contrats virés sur un compte à l’étranger « de manière discrète ».

Au commissariat, Yann repense à Lucie… Il s’énerve sur la photocopieuse, Alex ne comprend pas ce qui lui prend. Il lui demande si c’est son mariage qui l’angoisse, il le trouve tendu. Yann s’emportement et l’envoie sèchement balader. Plus tard, Hugo le retrouve et comprend que ça ne va pas. Il l’interroge sur Lucie, il pense qu’il n’a pas été suffisamment clair. Yann ne comprend pas qu’elle le lâche pas… Hugo souligne l’état dans lequel ça le met, il pense qu’il a envie de la revoir. Yann dit qu’il n’est pas ce genre de mec.

Akim observe le dealer en question. Il le braque avec son arme. Il lui parle de l’argent qu’il doit à Granger.

Johanna rentre tard, Yann est endormi sur le canapé. Elle a ramené du traiteur italien, il a déjà mangé. Elle se sent nulle mais Yann lui dit que tout va bien. Il est prêt à rediner avec elle.

Becker appelle Janet, il va rentrer tard. Il retrouve Cécile à l’hôtel…

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.