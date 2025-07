Zone Interdite du 22 juillet : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 22 juillet 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce mardi soir sur M6 avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Concours, terroir, traditions : au cœur des fêtes et foires de l'été ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 22 juillet : « Concours, terroir, traditions : au cœur des fêtes et foires de l’été »

Chaque été, vous êtes des millions à les attendre avec impatience ! Conviviales et ancrées dans nos traditions, les fêtes et foires estivales sont des rendez-vous incontournables, aussi bien à la ville qu’à la campagne. On y vient en famille ou entre amis pour célébrer notre terroir, partager des moments uniques… et parfois complètement déjantés ! Car leur succès repose aussi sur les nombreux concours, parfois insolites, souvent loufoques, qui animent ces événements populaires. Des Hauts-de-France à l’Occitanie, en passant par la Franche-Comté, embarquez au cœur de quatre manifestations emblématiques de l’été, toutes plus festives les unes que les autres.

Direction Nîmes (Gard), où début juin la ville se transforme à l’occasion de sa célèbre feria, l’une des plus grandes fêtes d’Europe. La population y est multipliée par dix, et les bodegas – ces bars éphémères installés aux quatre coins de la ville – battent leur plein. Ludovic, à la tête de l’une des plus fréquentées, doit gérer chaque jour des milliers de fêtards tout en gardant le contrôle. Moment phare de la feria : le concours de paëlla, où dix candidats s’affronteront. Et cette année, le duel s’annonce fraternel : Grégory, restaurateur basque et tenant du titre, devra défendre sa couronne face à son propre frère, Alexandre, bien décidé à prendre sa revanche.



Cap ensuite sur La Capelle (Aisne), petit village du nord où le maroilles est roi. Ce fromage emblématique est à l’honneur lors d’une foire où l’enjeu est de taille : décrocher la médaille d’or du meilleur maroilles. Jason, producteur local, compte bien repartir avec le précieux sésame. De leur côté, les cousins Nicolas et Florian viseront un autre titre, plus original : celui de plus gros mangeur de maroilles ! Mais la compétition est rude : certains participants sont capables d’avaler près d’un kilo de fromage… en quelques minutes.

Enfin, place au plus grand rassemblement agricole d’Europe : « Terre de Jim », à Mamirolle (Doubs). Chaque année, cet événement organisé par les jeunes agriculteurs attire près de 70 000 visiteurs le temps d’un week-end. Parmi les animations les plus spectaculaires, les fameuses courses de moissonneuses-batteuses transforment ces machines imposantes en bolides de compétition. Vincent et Cindy, un couple d’éleveurs venus de Haute-Marne, espèrent décrocher plusieurs médailles tout en assurant un show digne des plus grandes pistes !