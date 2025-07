Demain Nous Appartient spoiler : Bart sous le choc face à Mona qui... (vidéo épisode du 24 juillet)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Bart ne s’y attendait pas dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ! Dans quelques jours, alors qu’il a monté un stratagème pour tenter de retenir Mona au Spoon, celle-ci lui remet sa lettre de démission !











Mona a décidé de quitter le Spoon pour travailler avec son Joël aux Halles. Bart confie alors à Mona qu’il est triste de la voir partir, il h’avait pas réalisé la chance qu’il avait de l’avoir et elle va lui manquer…

C’est alors que Mona annonce à Bart qu’elle reste ! Elle avait bien vu ses manigances pour lui donner envie de rester et elle a voulu lui donner une bonne leçon ! Finalement Mona reste derrière ses fourneaux et Bart est ravi. Et nous aussi !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1994 du 24 juillet 2025 : Mona reste au Spoon

