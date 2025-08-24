Demain Nous Appartient spoilers : un drame bouleverse Sète, les résumés jusqu’au 12 septembre 2025



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 12 septembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 8 au vendredi 12 septembre 2025.











On peut déjà vous dire qu’un terrible drame va toucher la ville de Sète et ses habitants : un séisme ! Roxane est gravement blessée et hospitalisée d’urgence tandis que William est porté disparu. Aurore fait tout pour le retrouver… Un autre sétois est emporté par les flots.

Quant à Raphaëlle, elle voit sa cousine Marguerite (Lola Dubini) débarquer à Sète.

Les résumés de DNA du 8 au 12 septembre 2025

Lundi 8 septembre 2025 (épisode 2026) : Un séisme bouleverse la ville de Sète…



Mardi 9 septembre 2025 (épisode 2027) : Roxane est amenée d’urgence à l’hôpital.

Mercredi 10 septembre 2025 (épisode 2028) : Les flots emportent un des Sétois coincé dans le parking.

Jeudi 11 septembre 2025 (épisode 2029) : Aurore rassemble toutes ses forces pour retrouver William. Erica accuse un lycéen pour sauver sa peau auprès des professeurs.

Vendredi 12 septembre 2025 (épisode 2030) : Les enquêteurs identifient l’étrange femme qui a rendu visite à Roxane. Après des années, Raphaëlle retrouve sa cousine excentrique.

