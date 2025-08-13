13h15 le samedi du 16 août : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 16 août 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro rediffusé et intitulé « La boîte à souvenirs de Sébastien ».


13h15 le samedi du 16 août : au sommaire aujourd'hui
13h15 le samedi du 16 août 2025 : le sommaire

À l’heure du tout-numérique, le photographe itinérant Sébastien Bergeron replonge dans le passé en redonnant vie à la photographie argentique noir et blanc. Avec son appareil vintage, il sillonne les villages pour immortaliser des instants précieux.

Les équipes de 13h15 le samedi ont suivi ce passionné installé dans le Morbihan, qui s’est lancé un défi : faire revivre la tradition des photographes ambulants. Autrefois, ces derniers parcouraient les campagnes équipés d’une boîte en bois artisanale, à la fois appareil photo et chambre de développement, permettant de réaliser des clichés et leurs tirages en quelques minutes.


Sébastien fabrique lui-même ses appareils — qu’il appelle Street Box ou Camera Minutera — inspirés des modèles anciens. En dix minutes seulement, il capture et tire des portraits en noir et blanc, bruts, avec leurs petites imperfections, à l’opposé des images lisses des smartphones. Des souvenirs authentiques, à créer et à chérir. Après tout, quoi de plus précieux qu’une photo pour garder le visage de ceux qu’on aime gravé dans la mémoire ?

