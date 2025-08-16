Les 12 coups de midi du 16 août : Line continue, l’étoile mystérieuse dévoilée la semaine prochaine

Les 12 coups de midi du 16 août 2025, 3ème victoire de Line – Line a signé une troisième victoire ce samedi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Elle a fait 2 erreurs sur le Coup de Maître, elle a remporté 300 euros à partager avec un téléspectateur.


Capture TF1


Les 12 coups de midi du 16 août, plus que 21 cases sur l’étoile mystérieuse

Line totalise ainsi 11.650 euros de gains dans sa cagnotte personnelle. Sur l’étoile mystérieuse, plus que 21 cases et elle sera dévoilée la semaine prochaine. On a 6 indices : une piscine couverte, un cerf, une chauve souris, un scooter rose, des ciseaux, et un jeu de cartes.

Derrière cette étoile, rappelons que ce devrait être Philippe Katerine, qui a joué dans le film « Le grand bain ». Le scooter fait référence au film « Voyages en Italie », le cerf de l’un de ses tableaux, et les ciseaux en référence à ses études d’arts plastiques.

Noms déjà proposés : Florent Manaudou, Michael Phelps, Guillaume Canet, Julien Doré, Cyril Lignac, Margot Robbie, Robert Pattinson


Les 12 coups de midi, vidéo replay du 16 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

