Plus Belle La Vie spoilers : les recherches continuent, une grande nouvelle, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 18 au 22 août 2025)

Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 18 au 22 août 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite des recherches de Thomas, Djawad, Aya et Barbara.







En effet, alors que Thomas se donne à fond pour tenter de sauver son bar, il réussit à comprendre les indices et résoudre l’énigme laissée par Santoni. Louis leur vient en aide et son expérience pourrait bien les aider à infiltrer le réservoir d’eau afin de récupérer les 4 millions d’euros. Grâce à Thomas, l’équipe découvre où le magot est caché. Mais selon le plan trouvé par Louis, c’est au fond du bassin ! Ils vont devoir profiter du moment où il va être vidé, 48h plus tard…

Pendant ce temps là, Nolan met en garde à Aya. Il lui assure qu’elle et ses amis sont en grand danger car quelqu’un d’autre est sur le coup…



Gabriel continue de préparer son mariage et il se décide enfin à l’annoncer à Thomas… Quant à Léa, elle annonce une grande nouvelle à ses proches : elle est guérie et va pouvoir reprendre son poste au cabinet médical !

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 18 au 22 août 2025

Lundi 18 août 2025 (épisode 400) : Alors que le temps presse pour sauver le bar, un autre Mistralien décide de passer à l’action. Idriss fait face à une situation inattendue qui vient bouleverser ses plans. Riva s’investit peut-être trop dans un événement à venir, quitte à en oublier l’essentiel.

Mardi 19 août 2025 (épisode 401) : Le temps est compté pour nos Mistraliens, arriveront-ils à résoudre une ultime énigme ? Jules se lance dans un nouveau projet et sollicite l’aide d’Apolline. Blanche est forcée de confronter Hector après une découverte angoissante.

Mercredi 20 août 2025 (épisode 402) : L’enquête de Thomas et de ses pairs est mise à mal par des mesures drastiques venues du commissariat. Jules pense avoir trompé son monde, mais sans succès. Au cabinet médical, le retour d’un médecin provoque le départ d’un autre…

Jeudi 21 août 2025 (épisode 403) : C’est la dernière ligne droite pour l’équipe du Mistral, mais Djawad semble hésiter. Le compte à rebours est enclenché pour le reste de l’équipe qui se donne à fond, c’est maintenant ou jamais ! Cependant, un nouvel imprévu risque de mettre à mal l’ensemble de l’opération.

Vendredi 22 août 2025 (épisode 404) : Alors qu’elle se pensait sortie d’affaire, l’équipe du Mistral n’est finalement pas au bout de ses peines. De son côté, Idriss doit rattraper le temps perdu avec une personne qui lui est chère. C’est l’heure du procès d’intention pour Vanessa, alors que Blanche et Ophélie décident de la confronter.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 18 au 22 août 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…