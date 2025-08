20h30 le dimanche du 3 août 2025 : le sommaire de l’émission Laurent Delahousse

Publicité





20h30 le dimanche du 3 août 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches de l’été, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 3 août 2025 : L’entretien de Sylvain Tesson

« 20h30 le dimanche » passe à l’heure d’été et propose de redécouvrir sa collection d’entretiens marquants de la saison 2024/2025, au cours desquels des personnalités se livrent sur leur parcours de vie.

Parmi elles, l’écrivain voyageur Sylvain Tesson, de retour en librairie depuis le 2 avril avec Les Piliers de la mer (éd. Albin Michel). Ces « piliers », ce sont des stacks, d’imposants rochers en forme d’aiguilles dressés au large des côtes, dont l’un des plus emblématiques se dresse à Étretat. C’est dans cette célèbre station balnéaire de la côte d’Albâtre que Laurent Delahousse a retrouvé l’auteur, pour une déambulation sur les pas d’Arsène Lupin.



Publicité





Un échange littéraire, passionné et subtil, où se croisent réflexions sur l’état du monde, préoccupations environnementales et regard lucide sur le climat politique. Une conversation riche, à la fois poétique et engagée.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV