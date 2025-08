Demain Nous Appartient spoilers : Fred enlevé, Victoire sous le choc, les résumés jusqu’au 22 août 2025

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 22 août 2025 – Qu’est-ce qui vous attend dans la seconde partie du mois d’août dans votre série sétoise « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8 août 2025.











On peut déjà vous dire que le tueur en série continue de sévir à Sète et il enlève Fred ! Le petit ami de Victoire est retenu en otage tandis que de son côté, la jeune femme est sous le choc face à un résultat d’analyses médicales… Serait-elle enceinte ? Ou malade ? Suspense !

Pendant ce temps là, Audrey a de la concurrence : Laurie drague ouvertement Damien ! Quant à Marianne, elle sème le trouble entre Alain et Annie… Et elle se retrouve à faire un discours qui bouleverse Raphaëlle.

Les résumés de DNA du 18 au 22 août 2025

Lundi 18 août 2025 (épisode 2011) : Acculé, le tueur en série prend Fred en otage. Gabriel regrette très vite sa visite chez Manon et Nordine. Judith reçoit un cadeau anonyme.



Mardi 19 août 2025 (épisode 2012) : Sara retrouve Joyce et lui sauve la vie. Marianne et Raphaëlle sont désormais en compétition. Les révélations de Mona poussent Manon et Nordine à agir au plus vite.

Mercredi 20 août 2025 (épisode 2013) : Victoire hallucine quand elle reçoit des analyses médicales sans appel. Le discours de Marianne touche profondément Raphaëlle. Benny révèle toute la vérité à Judith.

Jeudi 21 août 2025 (épisode 2014) : Martin ruse pour garder un œil sur l’individu dans le viseur de la police. Marianne sème la discorde entre Annie et Alain. Devant Audrey, Laurie jette son dévolu sur Damien.

Vendredi 22 août 2025 (épisode 2015) : Aurore trouve finalement la solution grâce à d’anciennes photos. Alain se renseigne sur Annie auprès de Christelle. Roxane s’interroge sérieusement sur la fidélité de Damien.

