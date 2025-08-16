Demain Nous Appartient spoilers : funérailles, enlèvement, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 18 au 22 août 2025)



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 18 au 22 août 2025 – Déjà curieux de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Alors comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’enlèvement de Fred par Ludo. Plus tard, la police décide de rechercher Joyce, que Ludo l’accuse de tout. Et après que Sara ait retrouvé Joyce, la police, avec l’aide de Victoire, découvre que celle-ci n’est pas enceinte et ne l’a jamais été !

Damien se fait draguer par Laurie alors que Raphaëlle a flashé sur la même villa que Marianne. La meilleure amie et la mère de Chloé se retrouvent en compétition !

Pour Aaron, les funérailles de Simon sont une terrible épreuve. Il est l’heure de dire pour le médecin de dire au revoir à son petit frère.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 18 au 22 août 2025

Lundi 18 août 2025 (épisode 2011) : Acculé, le tueur en série prend Fred en otage. Gabriel regrette très vite sa visite chez Manon et Nordine. Judith reçoit un cadeau anonyme.

Mardi 19 août 2025 (épisode 2012) : Sara retrouve Joyce et lui sauve la vie. Marianne et Raphaëlle sont désormais en compétition. Les révélations de Mona poussent Manon et Nordine à agir au plus vite.

Mercredi 20 août 2025 (épisode 2013) : Victoire hallucine quand elle reçoit des analyses médicales sans appel. Le discours de Marianne touche profondément Raphaëlle. Benny révèle toute la vérité à Judith.

Jeudi 21 août 2025 (épisode 2014) : Martin ruse pour garder un œil sur l’individu dans le viseur de la police. Marianne sème la discorde entre Annie et Alain. Devant Audrey, Laurie jette son dévolu sur Damien.

Vendredi 22 août 2025 (épisode 2015) : Aurore trouve finalement la solution grâce à d’anciennes photos. Alain se renseigne sur Annie auprès de Christelle. Roxane s’interroge sérieusement sur la fidélité de Damien.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 18 au 22 août 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

