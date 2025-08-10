

Publicité





66 minutes du 10 août 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







Publicité





66 minutes du 10 août 2025, sommaire

🔵 Gordes, le plus beau village du monde

Cap sur la Provence pour découvrir Gordes, élu en 2023 « plus beau village du monde » par un célèbre magazine touristique américain. Niché au cœur du parc naturel du Luberon, ce joyau perché sur un piton rocheux des Monts de Vaucluse séduit par son architecture médiévale, riche de monuments classés, et par un environnement spectaculaire où se mêlent carrières d’ocre et immenses champs de lavande. Ici, l’art de vivre se décline sous toutes ses formes : hôtels cinq étoiles, tables raffinées, artisanat d’exception… L’hiver, Gordes ne compte que 2 000 habitants, mais en pleine saison, il peut accueillir jusqu’à 25 000 visiteurs par jour.

🔵 Le Mékong, mythique et envoûtant

Un voyage de rêve, peut-être même celui d’une vie : une croisière sur le mythique Mékong. À bord de l’« Indochine 2 », un navire à taille humaine, une cinquantaine de passagers voguent du Vietnam au Cambodge sur ce fleuve envoûtant. Entre traditions séculaires et découvertes gastronomiques, chaque escale est une promesse d’émerveillement : Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, la baie d’Along, Phnom Penh, jusqu’aux majestueux temples d’Angkor.

À première vue, tout respire la sérénité. Mais derrière le décor, l’équipage s’active sans relâche, de jour comme de nuit, pour satisfaire les demandes et gérer les imprévus. Pour ces hommes et femmes de l’ombre, cette croisière paradisiaque est parfois tout sauf un long fleuve tranquille… Bienvenue pour une immersion au fil du Mékong.



Publicité





Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.