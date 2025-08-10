Plus Belle La Vie spoilers : Idriss rattrapé par son passé, l’enquête continue, les résumés jusqu’au 29 août 2025



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 29 août 2025 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 25 au vendredi 29 août 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que l’enquête de Djawad et Thomas se poursuit mais ils sont dans une impasse. Gabriel fait alors une proposition à Thomas qui le surprend… Pendant ce temps là, la police est proche de découvrir l’identité du véritable coupable.

Quant à Hector, il réussit à enfin à faire entendre raison à Vanessa. La famille Kepler trouve un apaisement mais aussi beaucoup de tristesse à l’idée de laisser partir Hector…



Quant à Idriss, il est rattrapé par son passé.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 25 au 29 août 2025

Lundi 25 août 2025 (épisode 405) : Certaines informations de l’enquête policière en cours déstabilisent Ariane, qui commence à douter. Parallèlement, le mystérieux ennemi est toujours en fuite. Au Pavillon des Fleurs, la prise de parole publique d’Hector pourrait bien faire bouger les lignes.

Mardi 26 août 2025 (épisode 406) : Alors que l’enquête piétine, un indice pourrait bien tout changer. Jules, quant à lui, se rapproche progressivement de son objectif. De leur côté, les patients du cabinet médical manifestent leur joie de voir revenir celle qui leur a tant manqué.

Mercredi 27 août 2025 (épisode 407) : L’équipe du Mistral est bien décidée à coincer le véritable coupable. Les policiers, de leur côté, décident de suivre une piste qui leur semble hautement improbable. Un fantôme du passé resurgit dans la vie d’Idriss, qui doit alors rendre des comptes.

Jeudi 28 août 2025 (épisode 408) : Thomas et Djawad font face à une situation qui les dépasse et optent pour une solution radicale. Chez les Kepler, l’heure est à l’apaisement, mêlé de tristesse. Riva fait une proposition étonnante à Thomas, celui-ci l’acceptera-t-il ?

Vendredi 29 août 2025 (épisode 409) : L’étau se resserre autour du véritable coupable, alors qu’Ariane se retrouve en difficulté. Idriss est anxieux à l’idée que la rentrée scolaire approche. Au sein de la famille Nebout, les non-dits et les trahisons s’additionnent.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

