99 à battre : votre nouveau jeu ce soir sur M6 (invités 7 août 2025)

99 à battre du 7 août 2025, votre nouveau programme ce soir sur M6. Ce jeudi soir, M6 diffuse son tout nouveau jeu « 99 à battre », présenté par Eric Antoine.





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







99 à battre, présentation

Cent candidats vont s’affronter sur le plus vaste terrain de jeu jamais vu à la télévision française. Dans un lieu tenu secret, niché au cœur de la France, vous allez assister à l’une des compétitions les plus grandioses jamais organisées à la télévision. Un jeu exceptionnel, où l’unique règle est de ne jamais finir dernier.

Cent Français venus des quatre coins du pays, âgés de 20 à 76 ans, aux profils aussi divers que captivants, s’apprêtent à vivre une aventure aussi intense qu’extravagante. Ici, ce n’est pas la force physique qui prime, mais le mental, l’audace… et surtout, une détermination sans faille.



Ils devront relever des défis mêlant rapidité, adresse, logique, mémoire, culture générale et agilité physique. Tous partent avec les mêmes chances de victoire… Mais attention, dans ce jeu, la moindre erreur peut coûter cher : à chaque épreuve, le dernier classé est éliminé.

Les invités

Pour pimenter l’aventure, des personnalités telles qu’Hélène Ségara, Frank Lebœuf, Tibo InShape, Henri Leconte et Sylvain André commenteront les épreuves et réagiront en direct.