Alex Hugo du 7 août : votre épisode ce soir sur France 3

Alex Hugo du 7 août 2025 – C’est une rediffusion votre série « Alex Hugo » qui vous attend ce soir sur France 3. Au programme, l’épisode intitulé « Seuls au monde ».





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Alex Hugo du 7 août : l’histoire de l’épisode « Seuls au monde »

En octobre, dans un coin paisible et bucolique de la vallée, au bord d’une route en contrebas, Alex Hugo découvre une voiture accidentée. Non loin, la conductrice gît sans vie : il s’agit de la docteure Myriam Ferrand, 40 ans, récemment installée après avoir longtemps vécu à Marseille. Alex la connaissait là-bas, son père étant un ami proche qui lui avait souvent vanté la beauté de Lusagne. Rapidement, l’enquête révèle qu’il ne s’agit pas d’un simple accident, mais d’un meurtre maquillé. Un couple mystérieux, apparemment non lié officiellement, a assisté à la scène et a tenté, en vain, de sauver la victime…

Interprètes et personnages

Avec Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (Commissaire Dorval), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Andréa Furet (Julia), Tom Mairat (Jeff), Anne Loiret (Cassie Morane), Axelle Simon (Corinne Delcroix), Angélica Sarre (Marilou Delcroix), Elliot Jenicot (Gérald Delcroix)



