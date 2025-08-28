« All Inclusive » : l’histoire du film avec Franck Dubosc ce soir sur TF1 (28 août 2025)



Publicité





Le film « All Inclusive » est une nouvelle fois en mode rediffusion ce jeudi soir sur TF1. Un film de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko ou bien encore Thierry Lhermitte.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming depuis tous vos appareils connectés sur TF1+







Publicité





« All Inclusive » : l’histoire

Bruno, abandonné par sa fiancée à l’aéroport, s’envole malgré tout pour une semaine ensoleillée dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Mais les mauvaises surprises s’enchaînent : il doit partager sa chambre avec Jean-Paul Cissé, célibataire envahissant et bavard invétéré. Entre Lulu, veuve pétillante et très ouverte, Caroline, Manon et Sonia, trois amies venues célébrer le divorce de la première, et Édouard Laurent, le directeur haut en couleur du Club Caraïbes Princess, ce séjour placé sous les palmiers promet d’être inoubliable pour Bruno et son encombrant colocataire.

Avec : Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Mister V, Maïwenn, Caroline Anglade et Amelle Chahbi.



Publicité





Le saviez-vous ?

Fraîchement accueilli par la critique, le film n’a pas rencontré un gros succès en salles avec seulement 814.207 entrées en fin de carrière.

Bande-annonce

Et on finit bien sûr avec la bande-annonce officielle du film.