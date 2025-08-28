99 à battre : nouveau numéro ce soir sur M6 (invités 28 août 2025)

Par /

C’est un nouveau numéro du jeu « 99 à battre », présenté par Eric Antoine, qui vous attend jeudi 14 août 2025 sur M6. Qui sont les invités ce soir ? On vous dit tout !


A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+

99 à battre : nouveau numéro ce soir sur M6 (invités 28 août 2025)
© Guillaume MIRAND/M6


99 à battre, présentation

100 candidats vont s’affronter sur le plus grand terrain de jeu de la télévision française. Dans un lieu tenu secret au cœur de la France, vous allez découvrir l’une des compétitions les plus ambitieuses jamais organisées à la télévision : un jeu hors norme avec un seul objectif : ne jamais finir dernier.

Cent Français, âgés de 20 à 76 ans et aux profils aussi variés qu’inspirants, s’apprêtent à vivre une aventure intense et déjantée. Ici, ce n’est pas la force physique qui prime, mais le mental, l’audace… et surtout, la détermination. Rapidité, adresse, logique, mémoire, culture générale, agilité… chaque épreuve mettra les candidats à rude épreuve. Tous ont les mêmes chances de gagner, mais dans ce jeu, la moindre erreur peut être fatale : à chaque défi, celui qui finit dernier est éliminé.


Pour pimenter l’aventure, des personnalités viendront commenter les épreuves et partager leurs réactions depuis le plateau : Hélène Ségara, Frank Lebœuf, Tibo InShape, Henri Leconte et Sylvain André.

