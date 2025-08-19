Anne-Sophie Lapix débarque sur M6 avec « Le 2020 »



Évincée du journal de 20h de France 2, Anne-Sophie Lapix fera son grand retour à la rentrée sur M6. La chaîne a annoncé ce mardi l’arrivée de la journaliste à la tête d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire : Le 2020.











Dès le dimanche 7 septembre, juste après Le 19.45, Anne-Sophie Lapix proposera une interview exclusive d’une dizaine de minutes avec une personnalité marquante de la semaine. Les invités viendront de tous horizons — société, culture, sport, politique, international — et pourront être aussi bien des figures connues que des visages anonymes ayant marqué l’actualité.

En complément de cette diffusion sur M6, l’entretien sera prolongé chaque semaine sur M6+ avec une séquence bonus inédite.

Avec Le 2020, M6 mise sur un nouveau rendez-vous d’information fort et offre à Anne-Sophie Lapix une nouvelle vitrine dominicale.



