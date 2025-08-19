Mask Singer revient sur TF1 : lancement de la saison 8 le vendredi 12 septembre



Après une saison 7 diffusée au printemps dernier et suivie en moyenne par 3,1 millions de téléspectateurs, Mask Singer, animé par Camille Combal, va faire son grand retour pour une saison 8 pleine de surprises, de rires et de mystères, le vendredi 12 septembre à 21h10 sur TF1.











Un twist inédit : les téléspectateurs complices !

Grande nouveauté cette année : pour la première fois, le public sera complice d’un personnage masqué !

Dès le début de la saison, les téléspectateurs connaîtront l’identité d’une célébrité et suivront ses coulisses pour découvrir sa stratégie afin de tromper les enquêteurs… et même Camille Combal.

Michaël Youn rejoint l’équipe des enquêteurs

Le jury accueille un nouvel enquêteur de choc : Michaël Youn, qui rejoint Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.

Ce quatuor promet des moments mémorables, entre fous rires et rivalités pour démasquer les 15 célébrités de cette édition. Trois enquêteurs invités viendront aussi renforcer ponctuellement l’équipe.

En deuxième partie de soirée, place à “Mask Singer, l’enquête continue !”. Dans le Bureau des Enquêtes, c’est désormais Michaël Youn qui recevra les personnalités démasquées pour revenir sur leur parcours avec humour et anecdotes inédites.



Un casting et un spectacle hors normes

La saison 8 promet un casting éclectique : chanteurs multi-récompensés, comédiens stars du box-office, sportifs de renommée mondiale, humoristes et figures iconiques de la télévision… sans oublier deux stars internationales attendues en guests.

Côté spectacle, TF1 annonce :

– Des costumes spectaculaires (le Lynx, le Lapin, le DJ, le Castor…)

– L’arrivée de SuperMask, un nouveau personnage complice qui offrira des indices exclusifs

– Des soirées thématiques inédites : spéciale Chanson Française, Hollywood, Enquête policière, Boum, Frissons, Voyage dans le Temps

– Jusqu’à 30 danseurs sur scène, des numéros impressionnants avec acrobates, voltigeurs et même la troupe du Paradis Latin

– Des mises en scène boostées par la réalité augmentée, le mapping vidéo et l’intelligence artificielle

Plus qu’un divertissement, Mask Singer est devenu un jeu intergénérationnel et un spectacle total qui réunit petits et grands autour d’une même question : saurez-vous deviner qui se cache derrière les masques ?

📅 Rendez-vous vendredi 12 septembre à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+ pour découvrir la saison 8 de Mask Singer !