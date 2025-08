Astrid et Raphaëlle du 6 août : vos épisodes ce soir sur France 2

Publicité





Astrid et Raphaëlle du 6 août 2025 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 rediffuse des épisodes de la série « Astrid et Raphaëlle.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Astrid et Raphaëlle du 6 août : vos épisodes ce soir

Saison 3 épisode 1 « Plan global » : Un astrophysicien de renom est retrouvé foudroyé, alors qu’aucun orage n’était signalé au moment de sa mort. Très vite, les réseaux sociaux s’emparent de l’affaire et évoquent un complot, surtout après la révélation que la victime s’apprêtait à dévoiler un secret d’État. Astrid et Raphaëlle doivent agir rapidement pour élucider la vérité et empêcher que la situation ne dégénère.

Saison 3 épisode 2 « Memento Mori » : Le père Louis Desforges est retrouvé poignardé dans un monastère. Astrid et Raphaëlle découvrent que cet homme, qui vivait sous une identité secrète, portait des stigmates mystérieux.



« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV