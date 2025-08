« Joséphine s’arrondit » : 5 choses à savoir sur le film ce soir sur TF1 (6 août 2025)

Publicité





« Joséphine s’arrondit » ce mercredi 6 août 2025 sur TF1 – Ce soir, TF1 vous propose la rediffusion du film « Joséphine s’arrondit », une comédie signée Marilou Berry. Cette fois, Joséphine attend un heureux évènement !





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur TF1 via sa fonction direct.







Publicité





« Joséphine s’arrondit » : histoire et casting

Joséphine, une jeune femme attachante mais complètement désorganisée, coule des jours heureux avec Gilles, son compagnon doux et attentionné. Ensemble depuis deux ans, leur amour est intact, comme au premier jour. Mais leur équilibre vole en éclats lorsqu’une nouvelle inattendue survient : Joséphine est enceinte.

En plein chômage et loin de se sentir prête à affronter les responsabilités d’adulte, elle panique. Les couches, les biberons… et surtout, l’idée de ressembler à sa propre mère la terrifient. Incapable de lui annoncer la grossesse — d’autant plus qu’elle n’est pas mariée — Joséphine s’embourbe dans un mensonge. Un malentendu plus tard, sa mère est persuadée qu’un mariage est en préparation…



Publicité





Alors que Joséphine tente tant bien que mal de gérer cette spirale de non-dits, la patience de Gilles commence à s’effriter.

Avec : Marilou Berry (Joséphine), Josiane Balasko (La mère de Joséphine), Medi Sadoun (Marc, le gynécologue), Mehdi Nebbou (Gilles ), Patrick Braoudé (Le père de Joséphine), Victoria Abril (La mère de Gilles / Andrée)

5 choses à savoir sur votre film

🤰 C’est le premier film de Marilou Berry en tant que réalisatrice.

🤰 Au départ le film devait avoir pour titre « Joséphine est enceinte »

🤰 Suite de « Joséphine » sorti en 2013, c’est une adaptation de la série de BD du même nom de Pénélope Bagieu.

🤰 Changement au casting : Vanessa Guide remplace Alice Pol dans le rôle de Diane; Patrick Braoudé et Josiane Balasko remplacent Olivier Cruveiller et Françoise Miquelis dans le rôle des parents de Joséphine.

🤰 Ce second film a plutôt bien fonctionné au box-office. Alors que le premier film était resté sous la barre des 600.000 entrées, ce deuxième long-métrage a réuni 893 357 spectateurs.

« Joséphine s’arrondit » : la bande-annonce

Et comme toujours ou presque, on finit avec les images de la bande-annonce.

Envie de passer un moment ce soir devant votre télé ? Alors optez pour « Joséphine s’arrondit » dès 21h10 sur TF1 et TF1+.