Audiences 15 août 2025 : « Tropiques criminels » loin devant le concert de la Star Academy

Audiences 15 août 2025 – Même en rediffusion, c’est France 2 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un ancien épisode de la série « Capitaine Marleau », qui a été suivi par 2,53 millions de téléspectateurs pour 17,2% de pda.


C’est loin devant TF1 avec le concert de la Star Academy, qui a captivé 1,67 million de téléspectateurs pour 13% de pda.

©Lou BRETON – France Télévisions – Federation Studio France


Audiences 15 août 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec le grand spectacle du Festival interceltique de Lorient, qui a intéressé 1,64 million de téléspectateurs pour 11,7% de pda.

M6 suit avec le film inédit « Juste ciel ! », qui a rassemblé 1,27 million de téléspectateurs pour 8,8% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

Le Grand Concours du 16 août : les invités d’Arthur ce soir sur TF1
Fort Boyard du 16 août 2025 : ce soir l’équipe de Houcine Camara (VIDEO)
« Meurtres en Béarn » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (16 août)
Audiences 16 août 2025 : « Meurtres en Béarn » leader devant Fort Boyard
N’oubliez pas les paroles du 15 août : Morgane continue
N'oubliez pas les paroles du 15 août : Morgane continue


