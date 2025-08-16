Audiences 15 août 2025 : « Tropiques criminels » loin devant le concert de la Star Academy



Audiences 15 août 2025 – Même en rediffusion, c’est France 2 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un ancien épisode de la série « Capitaine Marleau », qui a été suivi par 2,53 millions de téléspectateurs pour 17,2% de pda.





C’est loin devant TF1 avec le concert de la Star Academy, qui a captivé 1,67 million de téléspectateurs pour 13% de pda.







Audiences 15 août 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec le grand spectacle du Festival interceltique de Lorient, qui a intéressé 1,64 million de téléspectateurs pour 11,7% de pda.

M6 suit avec le film inédit « Juste ciel ! », qui a rassemblé 1,27 million de téléspectateurs pour 8,8% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie