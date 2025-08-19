Audiences 19 août 2025 : « Camping Paradis » leader devant « L’amour est dans le pré »



Audiences 19 août 2025 – C’est TF1 qui a repris la tête des audiences lundi soir avec le dernier inédit de l’été de la série « Camping Paradis », qui a intéressé 3,12 millions de téléspectateurs pour 18,6% de pda.





C’est devant M6 avec la seconde partie de « L’amour est dans le pré : Que sont-ils devenus ? », qui a rassemblé 2,51 millions de téléspectateurs pour 15% de pda hier soir.







Audiences 19 août 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec une rediffusion de « L’art du crime », qui a attiré 1,96 million de téléspectateurs pour 12,2% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Barry Seal : American Traffic », qui a réuni 1,29 million de téléspectateurs pour 8,2% de pda.



France 5 est juste derrière avec le numéro inédit de « Des trains pas comme les autres », qui a captivé 1,28 million de téléspectateurs pour 7,7% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie