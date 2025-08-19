Ici tout commence du 19 août : Jasmine et Julia, le clash (résumé + vidéo épisode 1244 en avance)



Ici tout commence du 19 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1244 – Jasmine et Julia ont bien du mal à travailler ensemble dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que Jasmine a partagé ses soupçons concernant Julia à Olivia et Claire, les deux jeunes femmes vont en venir au clash…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 19 août – résumé de l’épisode 1244

Claire et Olivia soupçonnent Julia d’être liée aux messages haineux visant le Résonance, mais elle prouve son attachement au restaurant et elles s’excusent. Julia comprend que Jasmine est à l’origine des soupçons. Olivia recadre les deux jeunes femmes, contraintes de collaborer malgré leurs tensions.

En tournée chez les fournisseurs, Julia et Jasmine finissent par s’excuser l’une envers l’autre, mais un message affectueux de Jim à Julia relance la jalousie de Jasmine. Une dispute éclate, et les deux découvrent que leur camionnette a été volée, compromettant l’inauguration.



Stanislas surprend Angèle jeter sa pilule et s’inquiète. En découvrant les contraintes de la contraception féminine, il tente de fabriquer un slip chauffant… Touchée, Angèle assure continuer à prendre sa pilule mais lui demande de participer aux frais.

Clotilde, peu à l’aise avec le paddle, se confie à Joachim. Loup apprécie ses efforts pour lui faire plaisir et accepte de recevoir ses conseils en cuisine. Le dîner renforce leur complicité, au grand bonheur de Clotilde.

Ici tout commence du 19 août 2025 – extrait vidéo

