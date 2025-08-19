« S.W.A.T. » du 19 août : les épisodes inédits ce soir sur TF1

Par /

« S.W.A.T. » du 19 août 2025 – Ce mardi soir, TF1 débute la diffusion de la saison 7 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, les trois premiers épisodes inédits.


Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur MYTF1.

Capture TF1


« S.W.A.T. » du 19 août 2025 : vos épisodes inédits ce soir

Episode 1 saison 7 « Une promesse en l’air » : Hondo reste marqué par le souvenir de Verdugo, un meurtrier qu’il n’avait pas réussi à arrêter dix ans plus tôt. Aujourd’hui, l’homme vient d’être appréhendé au Mexique, et le S.W.A.T. envoie une équipe sur place afin de superviser son extradition vers les États-Unis. À Mexico, l’accueil est des plus chaleureux, et Powell, Hondo et Hicks s’attendent à n’y passer que 24 heures. Mais rapidement, les choses dérapent : la fille de l’une des victimes de Verdugo est venue chercher justice, tandis que le tueur a déjà élaboré un plan pour s’évader…

Episode 2 saison 7 « Le pire des scénarios » : Alors qu’ils s’impatientent dans le hall de l’hôtel, Hondo et Hicks décident de monter à la chambre de Powell. Ils découvrent aussitôt qu’un incident lui est arrivé. Hicks soupçonne Gabriel d’être impliqué et, malgré ses protestations, choisit de le surveiller. Mais l’officier parvient à semer le S.W.A.T., tout en laissant derrière lui des preuves de sa culpabilité. Depuis Los Angeles, Tan et Deacon creusent le passé de Gabriel et révèlent qu’il a dérobé la bombe factice de Verdugo pour la revendre. Powell, qui avait découvert son trafic, a été enlevée. Parvenant à s’échapper, elle se lance alors à la recherche de l’arme, semant au passage des indices destinés à orienter ses équipiers…


Episode 3 saison 7 « Le code d’honneur » : Des yakuzas arrivent à Los Angeles pour traquer des ressortissants japonais ayant refait leur vie aux États-Unis. Le S.W.A.T. se lance à leur poursuite afin de les arrêter et de percer le mystère qui entoure cette affaire. Parallèlement, Michelle doit affronter de graves accusations de corruption liées à son travail.

