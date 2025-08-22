Audiences 21 août 2025 : « Alex Hugo » en tête devant « Notre tout petit petit mariage »

Audiences 21 août 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec une rediffusion de la série « Alex Hugo », qui a convaincu 3,52 millions de téléspectateurs pour 21,4% de pda.


C’est devant TF1 avec le film inédit « Notre tout petit petit mariage », qui a réuni 2,31 millions de téléspectateurs pour 14% pda.

© Jean-Louis PARIS – France Télévisions


Audiences 21 août 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le documentaire inédit « Les Victoires de la musique, 40 ans d’émotion en chansons », qui a captivé 1,53 million de téléspectateurs pour 9,8% de pda.

M6 suit avec un nouveau numéro inédit du jeu « 99 à battre », qui a rassemblé 1,43 million de téléspectateurs pour 8,4% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

