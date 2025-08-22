Ici tout commence du 22 août : Claire et Olivia face à... Louis ! (résumé + vidéo épisode 1247 en avance)



Ici tout commence du 22 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1247 – C’est l’heure du grand retour de Louis Guinot ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Il se retrouve face à Olivia et Claire, qui ne s’attendaient pas du tout à le voir…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 22 août – résumé de l’épisode 1247

Levée tôt pour l’ouverture du Résonance, Jasmine confirme à Jim qu’elle ne regrette pas leur réconciliation. Elle retrouve Julia et la cheffe Listrac au Coffee Shop, où Olivia et Claire révèlent un mot de menace. Olivia veut annuler l’ouverture, mais Jasmine et Julia la convainquent avec l’aide du Capitaine Brassac, qui poste deux gendarmes. Le service se déroule bien, Olivia décide de maintenir le restaurant ouvert.

Après le succès, Jim félicite Jasmine puis s’excuse auprès de Julia, qui avoue vouloir divorcer malgré ses sentiments. Olivia et Claire découvrent ensuite une caméra cachée dans une horloge : leur agresseur les espionnait. Alors qu’elles veulent prévenir la gendarmerie, elles tombent sur Louis.



À l’Institut, Gary redoute un message de Teyssier après avoir blessé Constance. Manipulé par Mattéo et Pénélope, il croit le directeur furieux. Mais Teyssier lui confie seulement un rôle administratif. Quand ses amis lui révèlent la supercherie, Gary déchante.

Au restaurant éphémère, Emi apprend que Lionel a couché avec Thelma. Malgré Billie, elle reste troublée, surtout quand Thelma la remplace au service. En fin de soirée, Lionel tente de la mettre en avant, mais Emi finit par lui avouer qu’elle ne peut être seulement son amie. Déçu, il se confie à Zoé, qui le soutient.

Ici tout commence du 22 août 2025 – extrait vidéo

