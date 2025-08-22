« Les 12 coups, les 15 ans » : le prime évènement ce soir sur TF1 (22 août 2025)



« Les 12 coups, les 15 ans » du 22 août 2025 – Jean-Luc Reichmann donne rendez-vous ce vendredi soir sur TF1 pour une soirée exceptionnelle des « 12 Coups de midi ». Il s’agit d’une spéciale pour fêter les 15 ans du jeu !





A ne pas manquer dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en replay sur sur TF1+.







« Les 12 coups, les 15 ans » du 22 août 2025

15 ans de rires, de culture, d’émotions… et de millions de téléspectateurs fidèles, réunis chaque midi autour d’un rendez-vous devenu culte.

Depuis la toute première émission, Les 12 Coups de Midi font vibrer la France grâce à leur cocktail unique de bonne humeur, de générosité et de compétition.

Pour fêter comme il se doit cet anniversaire exceptionnel, Jean-Luc Reichmann vous convie à une soirée légendaire ! Et qui dit grand anniversaire dit invités de marque : 15 chouchous inoubliables, drôles, émouvants, parfois passés à un souffle de la victoire, reviennent sur le plateau. Leur mission ? Éblouir à nouveau et décrocher la victoire finale… ainsi que les 12 000 € en jeu.



Mais cette fois, l’aventure prend une nouvelle dimension : chaque chouchou devra former un duo avec l’un des 6 plus grands Maîtres de Midi de l’histoire. Culture, savoir et expérience seront leurs atouts pour aller toujours plus loin.

👉 Emilien l’inarrêtable, Xavier l’indétrônable, Bruno l’impressionnant, Céline la brillante, Timothée le redoutable et Paul l’incollable : tous seront là pour épauler les candidats.

Au fil de la soirée, les manches s’enchaînent, la pression monte et les choix deviennent déchirants. À chaque étape, les binômes les plus fragiles s’affrontent en truel. Un seul chouchou poursuit l’aventure… mais il devra décider : quel Maître de Midi garde-t-il à ses côtés ?

Entre stratégie, suspense, émotions et humour, Jean-Luc Reichmann sera plus que jamais le maître de cérémonie, avec sa complicité et sa bienveillance légendaires.

✨ Un prime événement festif, rempli de rires, de tendresse et de surprises, à partager en famille ou entre amis !

La bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce…