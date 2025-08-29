Audiences 28 août 2025 : « Alex Hugo » leader, flop pour « Le Grand Échiquier »



Audiences 28 août 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec une rediffusion de la série « Alex Hugo », qui a convaincu 3,82 millions de téléspectateurs pour 23,6% de pda.





C’est devant TF1 avec la rediffusion du film « All Inclusive », qui a réuni 2,39 millions de téléspectateurs pour 15,1% pda.







Audiences 28 août 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un nouveau numéro inédit du jeu « 99 à battre », qui a rassemblé 1,27 million de téléspectateurs pour 7,6% de pda.

France 2 est loin derrière avec un numéro inédit du « Grand Échiquier », qui n’a captivé que 624.000 téléspectateurs pour 4,3% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie