Drag Race France All Stars : et la gagnante est… (28 août 2025)

Quelle soirée ! Ce jeudi 28 août sur France 2, la grande finale de Drag Race France All Stars s’est jouée sur la scène mythique de l’Olympia. Et après une compétition intense, c’est Mami Watta, 26 ans, originaire de Saint-Denis (Île-de-France), qui a décroché la couronne tant convoitée.


Déjà finaliste de la saison 2 où elle avait terminé à la 3ème place, Mami Watta a brillé tout au long de cette édition All Stars par son charisme, son univers unique et ses performances mémorables. Elle s’impose ainsi face aux autres finalistes : Elips, Misty Phoenix et Piche.

Acclamée par le jury composé de Nicky Doll, Daphné Bürki et Kiddy Smile, ainsi que par un public en ébullition, Mami Watta entre désormais dans la légende de Drag Race France en devenant la première reine à remporter une saison All Stars.

Une victoire éclatante qui confirme son statut de véritable icône de la scène drag française.


