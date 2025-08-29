Capitaine Marleau du 29 août : ce soir l’épisode inédit « Le secret d’Alba » avec Philippe Bas



Capitaine Marleau du 29 août 2025 – C’est un épisode inédit de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Au programme, l’épisode intitulé « Le secret d’Alba », avec Corinne Masiero, Catherine Hiegel ett Philippe Bas.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV







Capitaine Marleau du 29 août 2025 « Le secret d’Alba » : résumé, histoire

Éloi Solana, séduisant homme d’affaires revenu sur les terres de son enfance, a-t-il trouvé la mort à la suite d’une mauvaise rencontre… ou parce qu’il était catholique ? À sa grande surprise, Marleau découvre que les guerres de religion ont laissé des cicatrices encore vives dans la ville. Elle se retrouve face à l’intransigeante comtesse Alba de Bernac, figure incontournable de la communauté protestante, entourée de son fidèle métayer et de son fils Martin de Bernac, héritier de l’usine de peausserie familiale. Car si les voies du Seigneur restent impénétrables, les secrets de famille, eux, le sont peut-être encore davantage…

Le casting

Avec Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Catherine Hiegel (Alba de Bernac), Philippe Bas (Martin de Bernac), Antoine Gouy (Romain Paulin), Philippe Magnan (Anselme Mezler), Florence Thomassin (Jeanne Oberson), Laura Del Sol (Consuelo Solana), Jeanne Hurt (Elsa Solana), Arturo Giusi-Perier (Bernard Sire), Marc Ruchmann (Eloi Solana), Edéa Darcque (Mariette Tcheter), Aurélie Verillon (Linda Rancoule)…



