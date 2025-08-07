Audiences 6 août 2025 : « Astrid et Raphaëlle », Arte crée la surprise

Audiences 6 août 2025 – Même en rediffusion, c’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec une rediffusion de la série « Astrid et Raphaëlle », qui a réuni 2,63 millions de téléspectateurs pour 18,8% de pda.


C’est devant Arte avec la rediffusion du film « Le sang à la tête », qui a réuni 1,46 million de téléspectateurs pour 10,6% de pda.

© Caroline DUBOIS -JLA – FRANCE TELEVISIONS

Audiences 6 août 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la rediffusion du film « Joséphine s’arrondit », qui a rassemblé 1,43 million de téléspectateurs pour 11,1% de pda.

M6 suit avec une spéciale célébrités de « La roue de la fortune ». Le jeu présenté par Eric Antoine a rassemblé 1,30 million de téléspectateurs pour 9,3% de pda.


France 3 est derrière avec une rediffusion du magazine « Secrets d’histoire », qui a intéressé 1,15 million de téléspectateurs pour 9% de pda.

