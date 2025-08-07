Ici tout commence du 7 août : Teyssier au plus mal après la finale (résumé + vidéo épisode 1236 en avance)



Ici tout commence du 7 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1236 – La vérité va éclater ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Teyssier va découvrir qui a saboté l’institut en soudoyant le chef Melchior !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 7 août – résumé de l’épisode 1236

Teyssier et Clotilde annoncent à Solal, Carla et Gaspard qu’ils disputeront la finale du Concours de la Meilleure école l’après-midi même à l’Institut. Gaspard propose à Léonard de le remplacer dans la brigade pour affronter son père. Léonard accepte et impose sa décision à la direction.

Lors de l’épreuve, chaque brigade doit revisiter une recette à base de homard. Léonard suggère d’ajouter du poulpe et des feuilles d’or, idée validée par Clotilde. À l’Économat, il croise son père, Étienne, qui s’excuse et lui propose de l’aider financièrement, mais Léonard refuse.



Malgré un bon dressage, la panna cotta de leur assiette s’effondre à cause d’un excès de chaleur, faisant perdre la finale à l’Institut. Teyssier, abattu, doute de sa légitimité en tant que directeur. Constance tente de le réconforter.

Claire et Olivia testent Jasmine et Jim pour leur futur restaurant. Jasmine s’en sort bien, mais Jim est paralysé par le stress. Après dégustation, elles estiment qu’il n’est pas au niveau !

Ici tout commence du 7 août 2025 – extrait vidéo

