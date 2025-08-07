« Les ombres rouges » du 7 août 2025 : suite et fin ce soir sur TF1



« Les ombres rouges » au programme TV du jeudi 7 août 2025 – Ce mercredi soir, TF1 termie la diffusion de la mini-série « Les ombres rouges » avec Nadia Farès, Manon Azem, Antoine Duléry, Lannick Gautry, Raphaël Lenglet, Mhamed Arezki, Rémi Pedevilla, Héléna Soubeyrand, ou encore André Oumaski.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Les trois derniers épisodes

Épisode 4 : Clara tue accidentellement son amant lors d’une violente altercation, invoquant la légitime défense. Bouleversée, Thelma peine à affronter la gravité de la situation et hésite à se livrer à la police. Pendant ce temps, Frédéric découvre que Clara s’oppose à la vente du domaine familial. Inquiet, il décide d’agir, conscient que son frère Gabriel a un besoin urgent de cet argent pour sauver sa boîte de nuit, au bord de la faillite.

Épisode 5 : Contre toute attente, Clara retrouve Yann Guilbert, l’homme qui l’a élevée, qu’elle croyait mort. Grièvement blessé, il lui révèle les circonstances de son enlèvement et lui confie un nom : Baptisti, l’un des ravisseurs. De son côté, Aurore poursuit son enquête, déterminée à identifier le commanditaire du kidnapping. Mais la disparition d’éléments cruciaux la pousse à une conclusion troublante : une taupe se cache au sein même de la police.



Épisode 6 : Sous le choc des révélations de Yann, Clara confronte Baptisti, espérant obtenir des preuves de son implication. Parallèlement, Romain, le mari d’Aurore, découvre l’identité de la taupe et comprend que Clara est désormais en grand danger. Alors que la vérité sur l’enlèvement éclate enfin, un nouveau drame frappe la famille Garnier, ravivant les blessures du passé…

« Les ombres rouges » : rappel du synopsis

1993. Clara Garnier, 5 ans, est enlevée. Ses ravisseurs réclament une rançon colossale pour sa libération. Mais la remise de l’argent tourne au drame : la mère de Clara est tuée, et la fillette disparaît sans laisser de trace. Vivante ou morte, nul ne le sait. Le mystère s’installe durablement, bouleversant la région et la famille Garnier, l’une des plus riches de la Côte d’Azur.

Vingt-cinq ans plus tard, Aurore Garnier, la sœur aînée de Clara, est devenue officier de police. Lors d’une enquête, elle découvre que Clara est toujours en vie, mais qu’elle ignore tout de ses origines et vit sous une fausse identité. Aurore décide alors de tout faire pour réunir sa sœur avec leur famille. Mais ce retour inattendu réveille de vieux démons : une vague de violence s’abat, et des secrets de famille, que l’on croyait enterrés à jamais, refont surface…