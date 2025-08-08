Audiences 7 août 2025 : « Alex Hugo » en tête devant « Les ombres rouges »

Audiences 7 août 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec une rediffusion de la série « Alex Hugo », qui a convaincu 3,08 millions de téléspectateurs pour 22% de pda.


C’est devant TF1 avec la rediffusion de la série « Les ombres rouges », qui a réuni 1,69 millions de téléspectateurs pour 11,8% pda.

© Jean-Louis PARIS – France Télévisions


Audiences 7 août 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le nouveau jeu inédit « 99 à battre », qui a rassemblé 1,35 million de téléspectateurs pour 9,4% de pda.

France 2 suit avec la rediffusion de « Taratata fête les 40 ans de Bercy », qui a captivé 1,25 million de téléspectateurs pour 10,8% de pda.


Sur TFX, la finale de Secret Story a réuni 478.00 téléspectateurs pour 3,4% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

