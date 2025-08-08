Capitaine Marleau du 8 août : ce soir l’épisode « Claire obscure »



Capitaine Marleau du 8 août 2025 – C’est encore une rediffusion de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Au programme, l’épisode intitulé « Claire obscure », avec Corinne Masiero, Bénabar, CharlElie Couture et Nolwenn Leroy.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV







Capitaine Marleau du 8 août 2025 « Claire obscure » : résumé, histoire

À seulement 17 ans, Claire avait toute une vie devant elle. Qui aurait pu prévoir une disparition si brutale ? Pourquoi avait-elle manqué les cours de Yannick Séguin, l’un de ses professeurs au lycée agricole ? La proviseure, qui est aussi la belle-mère de Claire, est bouleversée : elle regrette d’avoir recruté cet enseignant charismatique et hors du commun, mais aux relations troubles avec ses élèves. Ce choix regrettable pourrait bien avoir coûté la vie à la fille de l’homme qu’elle aime. La capitaine Marleau, elle, aurait apprécié un professeur aussi singulier que Yannick. Mais si sa culpabilité venait à être établie, elle se montrera implacable…



Casting

Avec Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Bruno Bénabar (Yannick), Pascale Arbillot (Maude Duret), CharlElie Couture (Rufus), Thierry Hancisse (Pierre-Antoine), Liah O’Prey (Claire Duret), Alexis Desseaux (Castel), François Bureloup (Bernardet), Nolwenn Leroy (Déborah), et Marius Colucci (le légiste)