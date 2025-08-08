Ici tout commence du 8 août : Emmanuel au pied du mur, Jim se braque (résumé + vidéo épisode 1237 en avance)



Ici tout commence du 8 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1237 – Teyssier est au pied du mur ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Après la défaite de l’institut en finale du concours, Delobel veut retirer ses fonds !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 8 août – résumé de l’épisode 1237

Delobel annonce à Constance qu’il veut retirer ses fonds de l’Institut, déclassé au rang des écoles de cuisine. Elle le convainc de laisser une chance à Teyssier. Plus tard, Delobel leur accorde un sursis jusqu’en septembre pour redorer l’image de l’école.

Léonard fait ses adieux à Ismaël. Étienne s’excuse, le félicite pour son parcours et lui assure son soutien. Léonard retrouve ses amis et doute après la défaite. Maya s’interroge sur Gaspard, qui affirme avoir été sincèrement touché par Léonard. Elle s’excuse, mais Gaspard doute de sa sincérité et s’éloigne.



Billie comprend que Lionel et Thelma ont une liaison. Inquiet de la réaction d’Emi, Lionel décide de rompre avec Thelma, préférant une relation sérieuse.

Jasmine est choisie pour le poste au sein du restaurant de Claire et Olivia, mais pas Jim. Blessé, il se braque. Jasmine hésite, mais confie vouloir accepter. Jim lui reproche de privilégier sa carrière à leur été ensemble.

Ici tout commence du 8 août 2025 – extrait vidéo

