Camping Paradis du 28 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1



Publicité





Camping Paradis du 28 août 2025 – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





Camping Paradis du 28 août 2025 : l’épisode « Tel épris qui croyait prendre »

Sébastien, grand ami de Tom, arrive au camping accompagné de sa nouvelle petite amie, Mila. Ancien séducteur invétéré, il avait pour habitude de fuir l’engagement en inventant une double vie, allant jusqu’à se créer une fausse épouse. Mais sa supercherie se retourne contre lui lorsque cette prétendue femme débarque au camping et se lie d’amitié avec Mila. De son côté, Léa, célibataire et enceinte de son premier enfant, un garçon, vient passer une semaine avec son père Paul. À sa surprise, celui-ci ne vient pas seul : il est accompagné de Florence, sa compagne, avec qui il s’apprête à lui annoncer une grande nouvelle…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Vanessa Demouy (Florence), Emilie Hantz (Léa), Laurent Olmedo (Paul), Garance Thenault (Céline), Renaud Leymans (Sébastien), Clémence Bretécher (Mila), Patrick Paroux (Parizot), Guillaume Auvert (Jules), Fabien Ara (Jeune marin)



Publicité





A 16h10 l’épisode « Les vacances du camping »

Cette semaine, changement de décor : Tom et son équipe s’offrent enfin des vacances direction la Corse ! Entre feu de camp, bivouacs, sacs à dos et trek au cœur de paysages grandioses, l’aventure s’annonce inoubliable. Guidés par Emma, une accompagnatrice locale, et rejoints par Christian Parizot, invité surprise de dernière minute, ils s’apprêtent à vivre un séjour dont ils se souviendront longtemps.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Aurélie Konaté (Aurélie), Michel Jonasz (Ange Paoli), Laury Thilleman (Emma Paoli), Fred Bianconi (Julien Lambert), Laetitia Fourcade (Karine Lambert), Marc Delarue (Bastien Lambert), Amaury de Crayencour (Raphaël Langlois), Frank Leboeuf (Mattéo Graziani), Patrick Paroux (Parizot), Alexandre de Seze (Doumé)