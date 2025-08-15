Plus belle la vie spoiler : Louis vient en aide à l’équipe du Mistral (18 août 2025)



Louis va finalement venir en aide à Barbara, Djawad et Aya dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, lundi, dans l’épisode du 18 août 2025, Barbara emmène Louis au réservoir d’eau de la Croix des Moulins pour avoir son avis…











Le verdict de Louis est sans appel : le système de sécurité est sophistiqué, avec caméras et même capteurs de mouvements ! Il assure à Barbara que c’est faisable mais très compliqué et que ça demanderait une grosse préparation pour faire ce coup. Il faudrait obtenir le plan de l’intérieur du réservoir, mais aussi volé le badge de l’un des vigiles. Il pense que c’est beaucoup trop risqué pour eux.

Au Mistral, le temps presse ! L’Ursaaf est revenue sur sa décision d’accorder un délais à Thomas ! Il a jusqu’au 22 août pour régler la moitié de sa dette. Thomas est désemparé, il va devoir fermer le bar… Djawad insiste auprès de Louis, qui devant la triste mine de Barbara, finit par leur procurer le plan du réservoir. Il annonce à Barbara qu’il va les aider et faire le coup avec eux ! Barbara pense aux risques, Louis pourrait retourner en prison…



