Camping Paradis du 20 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Camping Paradis du 20 août 2025 – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Camping Paradis du 20 août 2025 : l’épisode « La nuit des étoiles »

C’est la nuit des étoiles filantes au Camping Paradis, et chacun espère voir ses vœux se réaliser ! Franck, fraîchement divorcé, rêve simplement de passer du temps avec ses enfants dont il a perdu la garde. Pour contourner la surveillance de leur grand-père, il n’hésite pas à se déguiser en vieille dame et à s’installer dans le bungalow voisin. Tom finit vite par percer son secret, mais, ému par la détresse de son ami, il décide de l’aider. La situation prend un tout autre tournant lorsque l’ex-femme de Franck débarque sans prévenir…

Pendant ce temps, une adolescente fait un vœu bien particulier : vivre ses vacances comme une véritable jeune femme, au grand désarroi de ses parents. Entre une première fois et une dernière chance, les étoiles réservent bien des surprises au Camping Paradis !

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Princess Erika (Rosy), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Jennifer Lauret (Ariane Leroy), Eric Métayer (Franck), Eric Laugérias (Thierry), Marie-Aimée Piton (Séverine), Oriane Bonduel (Jeanne), Pierre Douglas (Henri), Indiana Vianelli (Stéphanie), Thomas Reisch (Hugo), Maléna Barillaro (Anaïs), Enzo Tomasini (Mathias), Rémi Gayrard (Ado sanitaire 1), Arnaud de Matteis (Ado sanitaire 2)



A 16h10 l’épisode « Camping Circus »

Le cirque Zanetti pose ses valises au Camping Paradis, pour le plus grand plaisir des vacanciers et de l’équipe, ravie à l’idée de participer au spectacle. Mais Tom découvre vite que la troupe traverse une mauvaise passe depuis l’accident de Marius, blessé lors d’un numéro avec ses fauves. Pire encore : un concurrent rôde, prêt à s’emparer du cirque. C’est alors qu’Alice, la fille de Marius, fait une arrivée surprise. Son rêve ? Devenir dompteuse, au grand désarroi de son père qui la croit encore étudiante.

De leur côté, deux couples d’amis, fidèles du camping, se retrouvent comme chaque été. Mais cette fois, l’un des deux ménages vacille. Leurs amis décident d’intervenir pour les aider à recoller les morceaux… mais leurs méthodes risquent de compliquer encore les choses !

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Dounia Coesens (Alice), Stéphane Boucher (Marius), Franz-Rudolf Lang (Gilles), Selma Kouchy (Stéph), Guillaume Denaiffe (Antoine), Caroline Le Moing (Agnès), Renaud Roussel (Marc), Antonin Maurel (Boris le clown), Stefan Godin (Legendre), Lény Sellam (Jean-Mi)